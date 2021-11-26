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Vezneler hafta sonu açık olacak

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Vezneler hafta sonu açık olacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi'ni ödemek isteyen vatandaşlar, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların 2021 yılı Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksitini yatırabilmeleri için hafta sonu çalışacak. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı Günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 27-28 Kasım Cumartesi ve Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında veznelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Ödemelerini online yapmak isteyen vatandaşlar ise "www.odunpazari.bel.tr" internet adresinden "Online Hizmetler" menüsüne tıklayarak ya da e-belediye üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

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