Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğünden maske desteği Vezirköprü'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına destek amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün gönüllü personel ve antrenörleri koruyucu maske üretiyor.

Vezirköprü'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına destek amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün gönüllü personel ve antrenörleri koruyucu maske üretiyor.

Kurulan atölyede sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 9 kişi tarafından günde 500 maske dikiliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AA muhabirine, maske üretiminde kullanılacak malzemelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığını söyledi.

İlk etapta 2 bin maske üreteceklerini belirten Uyar, bunlarında kamu kurumlarına ve sağlık çalışanlarına verileceğini dile getirdi.

İhtiyaç olması durumunda üretime daha sonra da devam edeceklerini ifade eden Uyar, "Bu zor günlerde destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA