Vezirköprü'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Vezirköprü'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Vezirköprü'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken ara sokağa dönüş yapmak isteyen Mehmet Aktan yönetimindeki 34 BC 6250 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murat Yiğit'in kullandığı 55 AFZ 327 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yiğit'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Vezirköprü'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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