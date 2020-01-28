Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

28.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:44
Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'un ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtça Mehmet Vergi yönetimindeki 55 RU 867 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde aynı yönde seyreden Adem Avcı'nın kullandığı 06 BA 2010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Vergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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