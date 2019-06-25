Vezirhan'da yaz spor kursları başlıyor

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ve Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde olan yaz spor kursları başlıyor.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, yaz spor kurslarının gençlere yaz tatilinde verimli olacağını belirtti. Ocak, "Belediye başkanlığımız ve Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile belediyemiz bünyesinde ilk ve orta öğretim seviyesindeki gençlerimize öğleden sonraları ücretsiz olarak futbol, yüzme, satranç ve akıl oyunları kurslarımız olacaktır. Belediye çalışacak, Vezirhan kazanacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA