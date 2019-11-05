Veysel Ok: AİHM'den bu davayla ilgili karar çıkabilir

Veysel Ok: AİHM'den bu davayla ilgili karar çıkabilir

05.11.2019 08:58
Veysel Ok: AİHM'den bu davayla ilgili karar çıkabilir

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı sonrası Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı.


Mahkeme, Ahmet Altan'ı 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Nazlı Ilıcak, 'terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, yine benzer şekilde adli kontrolle tahliyesi kararlaştırıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılan Mehmet Altan'ın beraatine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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