Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor
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Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor

Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen ve geçen hafta katıldığı televizyon programında mal varlığıyla ilgili pazartesi suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Veyis Ateş, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını, avukatlarının hazırlık yaptığını söyledi.

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, mal varlığının soruşturulması için henüz harekete geçmedi.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken hakkındaki iddialara ilişkin olarak "Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığım iddiası da, suç duyurusunda bulunacağım. Bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, yahut herhangi bir bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, hangi devlet merciinden benim kasama para gelmiş pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Saymaz'ın "Kendin savcılığa mı başvuracaksın?" sorusuna ise Ateş, "Evet. Son yıllarda benim üstüme, yakın arkadaşlarıma, herhangi bir servet çoğalması, aşırı zenginleşme var mı buyursun araştırsınlar" diye yanıt vermişti.

"AVUKAT ARKADAŞLAR HAZIRLIK YAPIYOR"

OdaTV'de yer alan habere göre, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını aktaran Ateş, "Avukat arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor" dedi.

"YAKINDA DUYARSINIZ"

"Suç duyurunuz bugün içinde tamamlanacak mı?" sorusuna ise Ateş, "Arkadaşlarla görüşüyoruz. Yakında duyarsınız" yanıtını verdi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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