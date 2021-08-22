Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
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Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek Firmaların verilerini Erzurum ve Sivas'ta yedekleyerek bir ilke imza atan Bursa'daki veri merkezi PenDC, hizmet ağına Sinop ve Hatay'ı da ekleyecek.

Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek

BURSA - Firmaların verilerini Erzurum ve Sivas'ta yedekleyerek bir ilke imza atan Bursa'daki veri merkezi PenDC, hizmet ağına Sinop ve Hatay'ı da ekleyecek. Böylece veriler, afet ya da başka risklere karşı mutlak koruma altına alınmış olacak.

Firmaların verilerini, Bursa'daki ana merkezden güvenli altyapısıyla Erzurum ve Sivas'ta yedekleyen PenDC, müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak hedefiyle coğrafi yedeklilik avantajı ile bir ilke imza attı. Günümüzde verilerin ve sunucuların güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için coğrafi yedekliliğin şart olduğunu belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, yılsonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanından verilerimizi yedekleyebilmek için lokasyon sayılarını artıracaklarını söyledi. Türkiye'deki veri merkezlerinde benzeri olmayan coğrafi yedekleme sistemlerini titizlikle kurduklarını belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Olası herhangi bir aksaklığa karşı Bursa'daki merkezimizde bulunan verilerimizi koruyabilmek amacıyla coğrafi yedeklilik sistemini ülkemizde ilk defa hayata geçiren firma olduk. Her gün sonunda Erzurum ve Sivas'ta verilerimizi otomatik olarak yedekliyoruz. Verilerimiz, yurt içinde kalmaya devam ediyor. 100'er metrekarelik alanlarda bulunan yedekleme bölümlerimiz, bünyesinde bulundukları Atatürk ve Cumhuriyet Üniversitesi için aynı zamanda bir gelir kaynağı. Veri kaybı yaşanmaması adına hayata geçirdiğimiz sistemimizi yıl sonuna kadar Sinop ve Hatay ile birlikte 4 noktada işler hale getirmek istiyoruz. Bu şekilde verilerimizi, en yüksek kapasitede koruyabileceğiz" diye konuştu.

Uluslararası sertifika güvencesi

PenDC altyapısının veri merkezlerinin güvenirliliğini ve kalitesini yansıtan sertifikasyonlara göre tasarlandığını da vurgulayan Murat Ünal, "Merkezimizi uluslararası çapta geçerliliği olan 'Tier3+ Sertifikası' standartlarına uygun olarak kurduk. Bu sertifikasyonun çok detaylı kontrolleri ve şartnameleri var. Yedek elektrik şebekesi, yedek enerji ve soğutma sistemleri ve yedek hizmet sağlayıcılarını içeren sertifika, dış ortamdan gelebilecek tehlikelere karşı merkezin her türlü önlemi almasını gerektiriyor. Bu ideale ulaşma noktasında yaptığımız her çalışma, ciddi yatırım maliyetlerini beraberinde getirse de hedefimize ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm bunların yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerekliliklerine de uyum sağlayarak güneş panelleri ile sağladığımız enerji sayesinde çevre dostu üretime de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
Verileriniz bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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