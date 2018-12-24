Vergili'den Uysal'a Ağır Eleştiri

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın açıklamalarına cevap vererek, milletvekilliği döneminde Karabük'le ilgili hiçbir yatırım kararı içinde yada takibi içerisinde bile bulunmadığını söyledi.

Vergili, Uysal'ın '190 milyon liralık bütçeyle kesintisiz ulaşım projelerini tamamlanamayacağını ve bunun bir devlet projesi' olduğunu söylediğini ifade ederek,"Bir defa bütçe ön görülen 190 milyon, gerçekleşecek bütçe 160 milyon civarında ve biz bu paralarla bu işleri yapabileceğimize inanıyoruz. Karabük'te yaptığımız trilyonluk işler herkesin gözüne çarpmakta. Kendisi üniversite gibi düşünüyor olayı. Üniversitede devletten gelen bütçeyi harcamak kolaydır. 40 milyonluk liralık bir stat yaptı, bugün bu stadın kaymaması için 80 milyon lira gibi para harcanması gerekiyor. Yapmış olduğu işlerden bir tanesi bu. Kesintisiz ulaşım karayolları tarafından yapılması gerekir diyor. Ben Karayolları Karabük'e hizmet etmiyor dediğimde kendisi milletvekiliydi. Bugüne kadar karayollarından herhangi bir destek alabilmişi değiliz. Kesintisiz ulaşım projesiyle ilk ayağı olarak battı çıktıyı belediye projesi ile yaptık. Bu projeleri de yapmaya da devam edeceğiz. Bütçe kullanımı finans organizasyonu tamamen bizim işimiz. Kendisi bu rakamlarla bu işlerin olmayacağını söylerken, daha önceden de bize çoğu şeyleri olmaz yapamaz derkelerken, bütçemizle neler yaptığımızı herkes gördü. Onların milletvekili dönemlerini yan gelip yatarak yalnız maaşlarını geçirip Karabük'e bu güne kadar hiç bir hizmeti doldurmadan şuanda da belediye başkanlığına aday. Kendisi milletvekili iken en basit olarak şunu yapmalıydı, biz Karabük Üniversitesi ile Raylı Sistem test merkezini ulaşım hattıyla ilgili bir protokol yaptık. Bu protokolü yaptıktan sonra gerekli kamulaştırmaları, yol güzergahını belirledik. Hatta bir müddet sonra kendilerine raylı sistem çalışmalarının başlatılacağından hazırlanan protokole uyulup uyulmayacağına dair kendilerinden bilgi istedik" dedi.

Vergili, Uysal'ın Rektörlüğü döneminde kendisi tarafından imzalanan cevabı basına okuyarak, protokole uyacaklarını belirttiğini de anlatarak,"Milletvekili döneminde ise bu işi daha tamamlattırmadı bile. Şimdi bunu belediye bütçesi ile yapılamayacağını devlet bütçesi ile yapılacağını yönünde bir iddiası var. Biz hükümet bütçesi olmadan bugüne kadar ne işleri yaptığımıza Karabüklüler şahit. Onlar milletvekilliği yaparken, biz Karabük'ün gelişmesi ile ilgili bir sürü söylemlerimiz oldu. En sonda Eskipazar İhtisas OSB için tabela taktırabildik. Ben kendilerinden yatırım yapmak için yer talebinde bulundum, bizim Karabük'ün milletvekilleri olduğu halde ödenek tahsislerini bile OSB için çıkaramadılar. Sağlık konusunda yatırımlarla ilgili çok söyledik. Şuanda hastanemiz kifayet etmemekte. 10 yıldır bu yana Karabük'te sağlık problemi bir kaos haline gelmiş durumda" diye konuştu.

Burhanettin Uysal'ın milletvekilliği döneminde Karabük ile ilgisi sadece bir sefer mecliste 3 Nisan ile ilgili konuşma yaptığını da kaydeden Başkan Vergili,"Yurt dışındaki her taraftaki gezilere katılmıştır, gezmiştir tozmuştur ama Karabük'le ilgili hiçbir yatırım kararı içinde yada takibi içerisinde bulunmamıştır. İkinci yapmış olduğu işlem TBMM'de çifte kavrulmuş maaş almanın öncülüğü yaparak bunu gerçekleştirmiştir. Şuan kendisi çifte kavrulmuş maaş almaya devam etmektedir. Bizim bugüne kadar da maaş talebimiz bile belediye de olmamıştır" diye konuştu.

Burhanettin Uysal'ın cami temelini seçim sonrasına bırakılması noktasındaki bir talebi olduğu yönündeki bir soruya ise Vergili, "Cami temelini bekleriz sorun değil, o yine bize nasip olur. 31 Mart'ta sonra da atarız. Öyle bir arzusu var, bir görelim öyle atalım diyorsa oda olur" diye cevapladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA