Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayıp, Türkiye'de ilk 100'e giren vergi rekortmenlerinin önemli bir bölümünün adını gizli tutmasını, Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı ve Biden-Türkiye ilişkisini değerlendirdi.

"LİSTEYİ GÖRDÜĞÜMDE TEBESSÜMLE KARŞILADIM"

Ali Babacan, ilk 100'e giren vergi rekortmenleri listesinde 67 kişinin adını saklı tutmasına, "Listeyi gördüğümde tebessümle karşıladım, vergi rekortmenliği kazanç demek. Yoksulluğun bu kadar yoğun olduğu bir dönemde adını açıklamak bir risk. Bir de iş dünyasında, 'aman abi çökerler' ifadesi var. Bu korkunun kaynağında da devlet gücü ile iş dünyasından talepte bulunulması var" yorumunu getirdi.

SELÇUK ÖZDAĞ'A YAPILAN SALDIRI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı da değerlendiren Babacan "Selçuk Özdağ'a saldırıyı soruşturan savcının fotoğrafı yayımlandı, tehdit edildi. Erdoğan ve Bahçeli sessiz kalarak bu saldırıları zımni olarak kabul etmiştir, Sayın Erdoğan iyi bilir; sükut ikrardan gelir. Saldırılara sessiz kalınması dehşet verici" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM KARARI ALINIRSA MESELE O GÜN KONUŞULUR"

İttifakları konuşmak için erken olduğunu söyleyen Babacan "DEVA Partisi kurulalı daha bir yıl olmadı. DEVA Partisi önce özgün kimliğini oluşturmalı. Diğer türlü 'başka bir partide eriyor' algısı oluşur. Biziktidar olmak için kurulmuş bir partiyiz. Seçim dönemi geldiğinde veya erken seçim kararı alınırsa, o gün ortak adaylık ve ittifak meselesi konuşulur" şeklinde konuştu.

BIDEN'IN BAŞKANLIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve gelmesinin Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Babacan 'yeniden dış düşman söyleminin öne çıkarılması durumunda bunun zor olacağını' söyledi.