Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi teslim olmuş
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Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi teslim olmuş

08.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:51
Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi teslim olmuş

Adana'da vergi kanununa muhalefet etmekten iki ayrı suçtan 6 yıl, 2 ay 30 gün hapis cezasına çarptırılan şehit babası Mevlüt Kubat'ın ailesine dahi haber vermeden teslim olduğu bildirildi.

Adana'da vergi kanununa muhalefet etmekten iki ayrı suçtan 6 yıl, 2 ay 30 gün hapis cezasına çarptırılan şehit babası Mevlüt Kubat'ın ailesine dahi haber vermeden teslim olduğu bildirildi.

Adana Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Şehit Babası Cezaevinde" başlıklı haberde, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın babası Mevlüt Kubat'ın (61) vergi borcu yüzünden cezaevinde olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Konuyla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehidimizin babasının 2008-2009 yıllarında yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle vergi kanununa muhalefetten Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesince 17.04.2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiş olup verilen bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13.10.2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, iki ayrı suçtan toplam 6 sene 2 ay 30 gün hapis cezası almış ve Adana 1. İnfaz Hakimliği tarafından cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, 2008-2009 yıllarından itibaren ailesine ve resmi hiçbir makama konu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Konunun basına yansıtıldığı 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren olayın hukuki süreci valiliğimizce takip edilmektedir."

(İHA)

Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi teslim olmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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