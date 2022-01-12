Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2022 Venüs retrosu bitti mi?

Venüs retrosu ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bir gerileme dönemi olan retrolar, insanın kendi hakkında harika bilgi sahibi olduğu zamanlar olarak adlandırılıyor. Venüs Retro'su Oğlak burcunda devam ederken venüs retrosu ne zaman bitiyor? sorusuna yanıt aranıyor.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Venüs, temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs Retrosu, 19 Aralıkta oğlak burcunda başladı ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Venüs Gerilemesinden En Çok Etkilenecek Burçlar

Her burç aşk gezegeninin geri dönüşünü hissedebilse de, güneş 22 Aralık ile 21 Ocak arasında Oğlak burcundayken veya kişisel gezegenleri (güneş, ay, Merkür, Venüs veya Mars) Deniz burcundayken doğanlar, bu gerilemeyi çoğundan daha fazla hissedecektir.

Bu durumda özellikle yavaşlamak ve en yakın bağlarınızda nasıl göründüğünüzü, güzelliği nasıl tanımladığınızı ve gördüğünüzü ve paraya ve maddi mülklere nasıl değer verdiğinizi netleştirmek için içe doğru hareket edeceksiniz.

VENÜS RETROSU 2022 ETKİLERİ NELER?

Başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu, nasıl flört ettiğinizi ve kendinizi sanatsal olarak nasıl ifade ettiğinizi, zevki nasıl deneyimlediğinizi ve neye değer verdiğinizi ve estetik olarak hoş gördüğünüzü denetleyen aşk gezegeni, her burçta yaklaşık bir ay geçiren kişisel bir gezegendir. Ayrıca her 18 ayda bir geriye doğru hareket eder - başka bir deyişle, yavaşlar ve geriye doğru hareket ediyor gibi görünür.

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