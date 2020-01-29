Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
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Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Venom filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Venom konusu, Venom özeti ve Venom oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Venom filminin detayları…

29.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:25
Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Venom filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Venom filmini izleyecek olanların merak ettiği Venom konusu nedir, Venom oyuncuları kimler ve Venom özeti gibi konuları inceliyoruz.

VENOM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncu Michelle Williams bölge savcısı karakterinde karşımıza çıkarken; Katil Doğanlar, Zombieland ve son olarak True Detective dizisinde karşımıza çıkan, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson da filmin kötü adamlarından biri olacak. Sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen, girdiği vücuda Örümcek-Adam'ınkine benzer yetenekler kazandıran uzaylı organizmanın Örümcek-Adam çizgi romanlarında bolca yer bulan Eddie Brock'u nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

VENOM OYUNCULARI VE KADROSU

Venom Yönetmeni: Ruben Fleischer

Venom Oyuncuları: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Tom Holland, Jenny Slate

Venom Türü: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Venom Yapım Yılı: 2018 (112 dk)

Venom Vizyon Tarihi: 5 Ekim 2018 Cuma

Venom Senaryo: Scott Rosenberg, Jeff Pinkner

Venom Yapım Ülkesi: ABD

Venom Orijinal Dil: İngilizce

Venom Orijinal Adı: Venom

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