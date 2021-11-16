Venezuelalı göçmen kadın Kolombiya'da sosyal lider oldu

Kolombiya'nın Medellin kentine göç eden iki çocuk annesi Venezuelalı Eurimar Labrador sokak sanatçısı olarak geçimini sağlıyor. Ekonomik ve sosyal krize girmiş bir ülkeden göç etmenin zorluklarını belirten Labrador, diğer Venezuelalı göçmen ailelere de yardımda bulunarak uyum süreçlerini kolaylıkla atlatmalarını sağlıyor.

AA / Tatiana Nino - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet