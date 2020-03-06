Venezuela'dan Karaburun'a dostluk ziyareti

06.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:20

Samimi bir havada geçen görüşmede, Karaburun'un Venezuela için önemi vurgulayan Büyükelçi Reyes, "Ülkemizin efsanevi komutanlarından Francisco de Miranda'nın Osmanlı Devleti'nin işleyişini incelemek amacıyla 1776 yılında yaptığı gezide, karaya ilk ayak bastığı yer Karaburun olmuştu. Bu gezisinde tuttuğu günlükleri kitap hâlinegetirmiş ve Karaburun'a ait gözlemlerini de aktarmıştı. Bu nedenle Karaburun'un bizler için özel bir anlamı bulunuyor." dedi.

Ziyaret nedeniyle Büyükelçi Reyes'e teşekkür eden İlkay Girgin Erdoğan da, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan Venezuela'nın son yıllarda yaşadığı ağır ekonomik krizi aşmasını dilediklerini söyledi. Yüzde 16 bin oranında hiper enflasyon yaşayan ülkenin, uluslararası standartlarda bir demokrasiye kavuşmasını dilediklerini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi yapan herkesin hafızalarında Venezuela'nın kurucusu Simon Bolivar'ın özel bir yeri vardır. Başkentimizin en işlek caddelerinden birinde Bolivar'ın adı yaşar. Dost ülke Venezuela'nın yeraltı zenginliklerinin, halkının ortak refahına hizmet eder noktaya taşıması en önemli dileğimiz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyareti nedeniyle çok teşekkür ediyoruz, ülkemizi ziyaret eden vatandaşlarını Karaburun'da misafir etmek istiyoruz"

Görüşmenin sonunda, Venezuela Büyükelçisi Reyes, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin'e "Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın Türkiye Anıları" ile "Atatürk ve Bolivar" isimli kitapları armağan etti.

Kaynak: Bültenler