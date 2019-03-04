Venezuela'da Kediler ve Köpekler 'Kral' ve 'Kraliçe' Olmak İçin Yarıştı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen bir karnaval kapsamında yarışan kediler ve köpekler, 'kral' ve 'kraliçe' seçilebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmaya farklı cinslerden yaklaşık 100 hayvan katıldı. Etkinlik kapsamında veterinerler de hazır bulundu.