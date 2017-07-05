Venezuela'da Hükümet Yanlısı Grup Meclisi Bastı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı grup, Ulusal Meclisi basarak milletvekillerine saldırdı. Olayda 3 milletvekili yaralandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı grup, Ulusal Meclisi basarak birkaç milletvekili ve gazeteciyi yaraladı. Hükümet yanlısı grup, meclis binasının önüne gelerek havai fişekle saldırıda bulundu.
91 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ardından grup kongre binasının koridorlarında 3 milletvekilini yaraladı. Grup, gazetecilere video ve fotoğraf çekmemelerini ve binadan çıkmalarını söyledi. Öte yandan, Venezuela'da hükümet karşıtı devam eden gösterilerde 91 kişi hayatını kaybetmişti.
İşte baskın sırasında çekilen fotoğraflar: