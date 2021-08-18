Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret
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Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret

Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışlarına iki yıldır üst üste ev sahipliği yapan Develi ilçesine teşekkürlerini iletmek için Canfedai Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti. Yapılan yarışla 18 ülkeden 250 sporcuya ilçenin tanıtılmasına imkan sağlandığını belirten Başkan Cabbar; "Güzel Develimizi tanıtmak ve ilçemizde sporu yaygınlaştırmak için projeler üretmeye ve yürütülen projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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