Velayet davasında yeni gelişme!
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Velayet davasında yeni gelişme!

10.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:56
Velayet davasında yeni gelişme!

YENİ GELİŞMEYaklaşık 4 yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi.

YENİ GELİŞME

Yaklaşık 4 yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi. Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulundu.

VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Meral Kaplan katıldı. Mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendirdi. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi.

Kaynak: Hürriyet

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