Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti
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Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti

Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İl ve İlçe yöneticilerinin de katılımıyla Belediye Başkanı Alper Taban nezaretinde İnegöl'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Başkan Alper Taban'ın nezaretindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet ilk olarak kurucu ilçe başkanı Burhan Alıcı'yı ziyaret etti. Ardından İnegöl Belediyesi Kent Müzesindeki eserleri incelediler. Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in de katılımıyla Ak Parti İnegöl İlçe Başkanlığı Aşure ikramına katıldılar.

KIRSAL MAHALLELERDE TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ

Başkan Alper Taban'ın nezaretindeki heyet, kırsal Hamitabat ve Güzelyurt Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talep ve önerilerini dinledi. Başkan Alper Taban, Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve beraberindeki heyet son olarak Huzur Mahallesi'nde Doğugücü Spor'u ziyaret ederek kulüp yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Bültenler

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Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti - Haberler
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