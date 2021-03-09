Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı

09.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:22

Pazar günü evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle büyük bir yıkım yaşadığı ortaya çıktı.

Türk sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin, pazar günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Dün kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 AY ÖNCE ABİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun geçtiğimiz aylarda yaşadıkları da kısa sürede gündem gelmeye başladı. Zor günler geçiren oyuncu, 2 ay önce abisini ölümüyle yıkılmıştı.

Ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan usta isim, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim... Nurlar içinde yatsın" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaşmıştı.

Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı

HAYATINI KAYBETTİ

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış. Durumunu ağırlaşması üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları öğlen saatlerinde usta oyuncunu son durumuna ilişkin verdiği bilgide hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmişti. Açıklama sonrası ilerleyen saatlerde sanatçı Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı

İlgili Haberler

Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu
Pelin Öztekin, kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin için sevenlerinden dua istedi
Pelin Öztekin, kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin için sevenlerinden dua istedi
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (7)
SAKARYALI HATUN: ALLAH, ölümün bile hayırlısını versin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ABİ DEĞİL AĞABEY: Türkçemizde ''abi'' diye bir kelime yoktur. Bunun doğrusu ''ağabey''dir. Lütfen bu yanlış kelimenizi düzeltin, bir sürü genç takipçiniz var, yanlış örnek olmayın. İstirham ederim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
678: demekki tek bir abisi varmış allah rahmet eylesin çok iyi bir usta oyuncuydu ailevi filimlerde çok iyi rolünü yapardı helal olsun allah ebedi dünyada günahlarını afeylesin mekanın cennet olsun bu ülkeden kim ne kadar erken allahına kavuşsa o kadar iyidir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:12:50. #1.14#
title