Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi - Haberler
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Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi

Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi
AA / İsmail Aslandağ - Haberler | Güncel

Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden iş insanı ve Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici toprağa verildi.

KARAMAN (AA) - Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden iş insanı ve Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Binici'nin cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi.

Binici'nin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kırmahalle Şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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AA / İsmail Aslandağ - Son Dakika Haberleri

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