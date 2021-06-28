Vefat Eden: Aysel Kofoğlu
İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Naci Kofoğlu'nun yengesi, Orhan Gazi Kofoğlu'nun hanımı Emekli Öğretmen AYSEL KOFOĞLU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Naci Kofoğlu'nun yengesi, Orhan Gazi Kofoğlu'nun hanımı Emekli Öğretmen AYSEL KOFOĞLU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Samsun Derecik Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre