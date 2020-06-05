Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
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Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı

Nisan ayında kanser tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından çocuğuyla yemek yaparken çekilen eski bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Mutfaklar bomboş artık. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim" notunu ekleyen Şallı, herkesi duygulandırdı.

05.06.2020 07:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:49

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evladını toprağa vermenin acısını yaşayan Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"PONÇİĞİM İSTEDİĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Zaman zaman oğluyla mutfağa girerek onun sevdiği tarifleri yapan Ebru Şallı, Pars ile kurabiye yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yazdığı şu notla herkesi derinden etkiledi: "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi, Ponçiğin istediğini yerine getireceğim. Bugün biraz edin beni."

Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı

Şallı'nın yürek yakan paylaşımına sessiz kalamayan Demet Şener, Nilgün Belgün, Özge Ulusoy, Ayşe Arman ve İpek Acar gibi isimler destek yorumları yaptı.

İSTANBUL'DAN UZAKLAŞACAK

Oğlunun vefatından sonra sadece mezarlık ziyareti yapmak için sokağa çıkan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmak için harekete geçti. Şallı, 16 yaşındaki oğlu ve eşi Uğur Akkuş ile bir süre tekneleriyle anılarından uzak kalma karar verdi.

Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı

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