Vefa Sosyal Destek Grubundan vatandaşa destek
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Vefa Sosyal Destek Grubundan vatandaşa destek

Vefa Sosyal Destek Grubundan vatandaşa destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, görevlerini başarıyla yürütüyor. Bu kapsamda Erciş ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşın yardımına koşuyor. 17 gün devam edecek olan tam kapanma sürecinde de görevinin başında olan grup, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın yanında yer alıyor. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak taleplerini iletirken, vefa grubu talepleri evlerine kadar götürüp teslim ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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