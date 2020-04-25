Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Cihan Yavuz, Karabük, Güncel, Haber

Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

25.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:52
Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

Şehir dışında bulunan baba Cihan Yavuz'un Yenice ilçesindeki kızının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, doğum günü pastasını alarak Şirin köyünde bulunan ve annesiyle yaşayan Zeynep'in evine gitti.

Kapıda Vefa Sosyal Destek Grubunu pastayla gören Zeynep, mutlu oldu.

Mumları üfleyen ve teşekkür eden Zeynep, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından verilen hediyelerle mutluluğunu ikiye katladı.

Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

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