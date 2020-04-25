Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

Şehir dışında bulunan baba Cihan Yavuz'un Yenice ilçesindeki kızının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, doğum günü pastasını alarak Şirin köyünde bulunan ve annesiyle yaşayan Zeynep'in evine gitti.

Kapıda Vefa Sosyal Destek Grubunu pastayla gören Zeynep, mutlu oldu.

Mumları üfleyen ve teşekkür eden Zeynep, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından verilen hediyelerle mutluluğunu ikiye katladı.

Kaynak: AA