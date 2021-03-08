Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı
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Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı

08.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:42
Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı

Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Destek ekipleri, şehit annelerini ve öğretmenleri ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Destek ekipleri, şehit annelerini ve öğretmenleri ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erciş Vefa Destek ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğretmenleri ve şehit annelerini unutmadı. Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçedeki okulları ve şehit ailelerini ziyaret etti. Öğretmenlere ve şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Vefa Grubu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - VAN

Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı
Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı
Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı
Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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