VCT 3. aşama 1. hafta ana erkinlik mücadeleleri sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VCT 3. aşama 1. hafta ana erkinlik mücadeleleri sona erdi

VCT 3. aşama 1. hafta ana erkinlik mücadeleleri sona erdi
Bültenler - Haberler | Gamegar

2021 VALORANT Champions Tour 3. Aşama - Challengers 1. Hafta Ana Etkinlik, SuperMassive Blaze'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Böylelikle 1. Hafta Ana Etkinlik'te finale çıkan SuperMassive Blaze ve Oxygen Esports EMEA Challengers Playoff'ları için iki bileti cebine koyan takımlar oldu.

VCT 3. Aşama Challengers 1. Hafta Ana Etkinlik'te kapalı elemeleri tamamlayan 8 takım, EMEA Challengers Playoff'ları bileti için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti

İkili eleme sistemi sayesinde ilk maçlarında kaybeden takımlar finali görmek için bir şansa daha sahip oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyonluğu gögüsleyen taraf SuperMassive Blaze oldu.

1.Hafta Ana Etkinlik Mücadeleleri

Etkinliğin ilk maçlarından biri, favorilerden olan Oxygen ile yeni ve etkili bir giriş yapan Fire Flux arasında gerçekleşti. Oxygen baskın oyunuyla seriyi 2-0 sonlandırmayı başardı. Böylece FF turnuvada alt eşleşmelere düştü. OXG ise finale kadar yenilgi almadan devam etmeyi başardı.

Yeni kadrosuyla boy gösteren BBL ile Otherside'ın heyecan ve çekişme dolu karşılaşması 2-1'lik BBL üstünlüğü ile sonuçlandı.

Futbolist ise Team Aurora'ya karşı 2-0'lık bir zafer elde etti ve merakla beklenen BBL ve Futbolist karşılaşması gerçekleşti. Birçok kez uzatmaya giden haritaların olduğu keyifli mücadelede Futbolist, BBL'i 2-1 yendi.

Yıldız oyuncuları kadrosunda toplayan SMB, turnuvanın erken aşamalarında Oxygen'e yenilince turnuvaya alt eşleşmelerde devam etti. Önce Otherside'ı 2-0, sonra FireFlux'ı 2-1 yenerek finalistin belirleneceği Futbolist karşılaşmasına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada baykuşlar, FUT'un oyun düzenini bozmayı başararak 3-2 üstün geldi ve rövanş için finalde OXG'in rakibi oldu.

VCT 3. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik'te Final

Büyük final maçında EMEA Challengers Playoff'ları biletini cebine koyan 2 takım karşılaştı. SMB, Brave'in çarpıcı bir oyunuyla rakibi OXG'i 3-1 alt etmeyi başardı ve 3. Aşama'nın şampiyonu oldu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Şevval Sam Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VCT 3. aşama 1. hafta ana erkinlik mücadeleleri sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:14:06. #1.15#

title