VCT 3. aşama 1. hafta ana erkinlik mücadeleleri sona erdi

2021 VALORANT Champions Tour 3. Aşama - Challengers 1. Hafta Ana Etkinlik, SuperMassive Blaze'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Böylelikle 1. Hafta Ana Etkinlik'te finale çıkan SuperMassive Blaze ve Oxygen Esports EMEA Challengers Playoff'ları için iki bileti cebine koyan takımlar oldu.

VCT 3. Aşama Challengers 1. Hafta Ana Etkinlik'te kapalı elemeleri tamamlayan 8 takım, EMEA Challengers Playoff'ları bileti için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti

İkili eleme sistemi sayesinde ilk maçlarında kaybeden takımlar finali görmek için bir şansa daha sahip oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyonluğu gögüsleyen taraf SuperMassive Blaze oldu.

1.Hafta Ana Etkinlik Mücadeleleri

Etkinliğin ilk maçlarından biri, favorilerden olan Oxygen ile yeni ve etkili bir giriş yapan Fire Flux arasında gerçekleşti. Oxygen baskın oyunuyla seriyi 2-0 sonlandırmayı başardı. Böylece FF turnuvada alt eşleşmelere düştü. OXG ise finale kadar yenilgi almadan devam etmeyi başardı.

Yeni kadrosuyla boy gösteren BBL ile Otherside'ın heyecan ve çekişme dolu karşılaşması 2-1'lik BBL üstünlüğü ile sonuçlandı.

Futbolist ise Team Aurora'ya karşı 2-0'lık bir zafer elde etti ve merakla beklenen BBL ve Futbolist karşılaşması gerçekleşti. Birçok kez uzatmaya giden haritaların olduğu keyifli mücadelede Futbolist, BBL'i 2-1 yendi.

Yıldız oyuncuları kadrosunda toplayan SMB, turnuvanın erken aşamalarında Oxygen'e yenilince turnuvaya alt eşleşmelerde devam etti. Önce Otherside'ı 2-0, sonra FireFlux'ı 2-1 yenerek finalistin belirleneceği Futbolist karşılaşmasına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada baykuşlar, FUT'un oyun düzenini bozmayı başararak 3-2 üstün geldi ve rövanş için finalde OXG'in rakibi oldu.

VCT 3. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik'te Final

Büyük final maçında EMEA Challengers Playoff'ları biletini cebine koyan 2 takım karşılaştı. SMB, Brave'in çarpıcı bir oyunuyla rakibi OXG'i 3-1 alt etmeyi başardı ve 3. Aşama'nın şampiyonu oldu.

Kaynak: Bültenler