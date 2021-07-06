VCT 3, 1. Hafta Ana Etkinliğinin yayın programı paylaşıldı!

Herkesin merakla beklediği VCT 3 yayın programı paylaşıldı!

En güçlü 8 VALORANT takımının kıyasıya mücadele edeceği VCT 3 1. Hafta Ana Etkinlik yayın programı paylaşıldı. VALORANT Champions Tour Türkiye sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyuncularına yayın programını sundu.

İkinci aşamaya göre yeni transferler yapan takımların ve yeni kurulan takımlarında bulunduğu VCT 3 çok daha heyecanlı olacak gibi görünüyor. Yarın saat 15.00'da Oxygen Esports ve Fire Flux Esports arasında başlayacak mücadeleler saat 18.00'a kadar sürecek.

MAÇ TAKVİMİ: OXG-FF 6 Temmuz - 15.00 ZZ-SMB 6 Temmuz - 15.00 BBL-OS 6 Temmuz - 18.00 FUT-AUR 6 Temmuz - 18.00

Bu haftaki Ana Etkinlik mücadelelerinde ikili eleme sistemi ile belirlenecek olan iki takım, 'larında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. VCT 3. Aşama'da Türkiye'nin en güçlü takımları, Avrupa'da oynayabilmek için bu hafta birbirleriyle mücadele edecek.

Kaynak: Playerbros