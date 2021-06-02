Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi oyuncuları kimler? Vay Halime nerede çekildi?

Vay Halime filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. Vay Halime konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi oyuncuları kimler? Vay Halime nerede çekildi?

Vay Halime filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. Vay Halime konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi oyuncuları kimler? Vay Halime nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde…

VAY HALİME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden, müzisyenlik, figüranlık, bulaşıkçılık, garsonluk gibi türlü işlerde gece gündüz ve uykusuz kalarak çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuyakalan Murat sabah gözünü Muğla'nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime'dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler…

VAY HALİME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hüsnü Şenlendirici, Sera Tokdemir, Sinan Bengier, Canan Karanlık, Mustafa Şen ve Volkan Baş'ın yer alıyor.

VAY HALİME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vay Halime filminin çekimleri Muğla'da gerçekleşmiştir.