Vatso Başkan Adayı Kandaşoğlu'ndan Basın Açıklaması

Van Ticaret Sanayi Odası (VATSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ile seçimlerin neden ertelendiğini ifade etti.

Van Ticaret Sanayi Odası (VATSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "VATSO'ya kaydı olan kıymetli tüccar, sanayici ve iş insanlarımız; hepinizin bildiği üzere 6 ay önce yapılması gereken oda seçimleri, oda yönetiminin haksız, usulsüz ve hukuk tanımaz tutumlarına yönelik itirazımız sonucu 7 Nisan 2018 tarihine alınmıştır. Bu mücadelemiz aynı zamanda Türkiye'de bulunan tüm oda ve borsalara da örnek olmuştur. Diğer oda ve borsa meclislerine aday olan iş insanları, haklı itirazlarımızı emsal göstererek, benzer itirazları bağlı bulundukları il ve ilçe seçim kurullarına taşımışlardır. Bu itirazlar neticesinde Tüm Türkiye'de TOBB'a bağlı oda ve borsa seçimleri Nisan ayına çekilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Peki itirazımız neye idi?"

İtirazlarının her şeyden önce haksız, usulsüz ve hukuk tanımaz tutumlarına karşı olduğunun altını çizen Kandaşoğlu açıklamasına şu ifadelere yer verdi.

"Şöyle ki, oda seçimlerinin kural ve kaideleri yasal çizgiler çerçevesinde önceden belirlenmiştir. Hiç kimse bu çizgilerin dışına çıkamaz. Çıkarsanız hukuku çiğnemiş olursunuz. Örneğin meslek kolu akaryakıt olan birinin seçme ve seçilme hakkı gıda grubunda olamaz. Halı saha işleten birinin ismini Madencilik grubuna taşıyamazsınız. Buna benzer onlarca örnek var. Haklı olarak, şimdi hepinizin merak ettiği konu şu. Bu haksız, usulsüz ve hukuk tanımaz tutumlarına yönelik itirazlarınız ne oldu, nasıl sonuçlandı? 6 aydır verdiğimiz hukuki mücadelede itirazlarımızın haklılığı ortaya çıktı. İl ve ilçe seçim kurulları VATSO'da kaydı bulunan 76 kişi ya da şirketin yerini değiştirdi. 76 kişi gerçek faaliyet alanına döndü. Gerçek faaliyet alanı gıda olup, seçimleri etkileme gayesiyle akaryakıt gurubuna kaydırılan kişi ya da şirket, yeniden gerçek iş koluna döndü. Sonuç itibariyle oda yönetiminde bulunan kişiler, kamuoyu ve üye nezdinde VATSO'nun saygın kimliğine gölge düşürdüler. Açıkçası listeler üzerinde oynama yaparak, suç işlediler. Hukuk bu işin peşini bırakmaz. Hiç kimse kanunların üzerinde değildir ve kendini kanun üstü göremez. Ne biz, ne onlar. Değerli Van kamuoyu ve odada kaydı olan kıymetli üyelerimiz; seçimler öncesi her türlü haksızlık, usulsüzlük ve hukuksuzluğa imza atanların, Van'a ve Vanlıya zarardan başka bir şey vermeyeceğini bilmenizi isteriz". - VAN