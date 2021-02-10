Vatoz nedir? Vatoz saldırısına uğrayan Survivor Sergen'e ne oldu?
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Vatoz nedir? Vatoz saldırısına uğrayan Survivor Sergen'e ne oldu?

10.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:02
Vatoz nedir? Vatoz saldırısına uğrayan Survivor Sergen'e ne oldu?

Denizlerimizde zehirleri sebebiyle öldürücü olan balıklar var, vatozlar da bunlardan biri. Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozların uzaktan görünüşü kalkan balığını andırmaktadır. Peki, vatoz nedir? Vatoz saldırısına uğrayan Survivor Sergen'e ne oldu?

Survivor 2021 sezonuna sonradan dahil olan Sergen Bayar, zıpkınla balıkavlarken vatoz saldırısına uğradı. Bacağını sokan vatozun bıraktığı zehrin etkisi ile acı içinde kıvranan Survivor Sergen'e sağlık ekibi anında müdahale etti.Vatoz saldırısına uğrayan Survivor Sergen'e ne oldu?

VATOZ NEDİR?

Vatoz, Rajiformes takımına özgü balıkların ortak adıdır. Vatozlar, köpekbalıkları ile birlikte bir kıkırdaklı balıkolarak sınıflandırılır. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri sayılabilir. Vatozların gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alır.

Her bir vatozun ayrı avlanma yöntemleri vardır. Bazı vatozlar deniz tabanında gizlenip avları olan küçük balıkları ve kabukluları avlar. Bu vatozlar ise ya renkleri ile kumda saklanır ya da kendilerini kuma gömerler. Bir kısmı ise denizde yüzüp karşılarına çıkan balık ve planktonları koca ağızlarından içeri alırlar. Bu vatozların renkleri genelde mavi ya da gri olur.

Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında elektrik vardır. Bu elektrikten köpek balıkları bile korkar. Kuyruklarındaki elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar. Vatozların yumurta keselerine biçimleri nedeni ile "denizkızının çantası" denilir.

SURVİVOR SERGEN'E NE OLDU?

Survivor 2021 sezonuna sonradan dahil olan Sergen Bayar, zıpkınla balıkavlarken vatoz saldırısına uğradı. Bacağını sokan vatozun bıraktığı zehrin etkisi ile acı içinde kıvranan Survivor Sergen'e sağlık ekibi anında müdahale etti. Hastanede tedavi edildikten sonra adaya geri dönen Sergen, zehrin etkisini zamanla gideceğini, ayağında şişlik olduğunu ve tahminen bir iki gün oyunlarda yer alamayacağını söyledi.

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