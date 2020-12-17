Vatikan'da Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen heykeller kriz yarattı

Vatikan 'da Hz. İsa'nın doğumununun anlatıldığı sahnede yer alan heykellerin astronata benzetilmesi Hristiyan alemini kızdırdı.

Vatikan'da Hıristiyan aleminin kutladığı 25 Aralık Noel öncesi, geleneksel olarak St Peters Square'e İsa'nın doğuşunun heykellerle anlatıldığı bir sahne kuruldu. Noel Sahne'sinde yer alan ve Hıristiyan aleminin dinsel figürlerini temsil eden heykeller, bu yıl farklı bir bakış açısıyla seçildi. 52 parçalık bir koleksiyonun parçası olan heykeller, astronotlara benzetildiği için eleştirilere neden oldu.

'VATİKAN'IN UTANÇ VERİCİ SCİ-Fİ KREŞİ'

The Catholic Herald gazetesi, Noel Sahnesi için "komik ve bir o kadar da berbat" ifadelerini kullandı. Gazetede yer alan "Vatikan'ın Utanç Verici Sci-Fi Kreşi" başlıklı makalede, Vatikan'ın bu yılki heykel seçimi sert dille eleştirildi.

VATİKAN'DAN AÇIKLAMA

Vatikan resmi haber ajansı ise bu eleştirilere cevap niteliğinde yayınladığı haberinde geleneksel tarzda olmayan heykel seçiminin eleştirilere neden olduğunu ifade etti. Vatikan News yaptığı açıklamada "Çağdaş doğum sahnesi aslında biraz farklıdır. 52 parçalık bir koleksiyonun küçük bir parçasından oluşan doğum sahnesi, uluslararası alanda seramik sanat eserleri ile tanınan İtalya'daki tipik Castelli tarzında yapılmış gerçek boyutlu seramik heykellerden oluşuyor.

F.A. Grue sanat enstitüsünün öğrencileri ve öğretmenlerinin, 1965'ten 1975'e kadar tüm koleksiyonu inşa etmesi ve tamamlaması on yıldan fazla sürdü" dedi.

- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı