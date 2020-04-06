Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan saha araştırmasında vatandaşlara koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmemesi soruldu. Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağının getirilmesini destekliyor.

06.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenli olarak sunumu yapılan "Gündemetre Türkiye'nin Gündemi Araştırması" başlıklı sunumun Mart ayı sonuçlarına göre Yurttaşların yüzde 54'ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 81 ilde 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada, tüm yaş ve eğitim grupları orantılı bir şekilde yer aldı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göreSalgın tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, özetle şu veriler yer aldı:

TOPLAMDA YÜZDE 84 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİYOR

Çalışmada katılımcılara sokağa çıkma yasağı getirilmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu. Buna göre yurttaşların yüzde 54'ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EN ACİL SORUNU NEDİR?"

"Türkiye'nin çözülmesi gereken acil sorunları nelerdir" sorusuna verilen yanıtlarda "Koronavirüs salgını" yüzde 46 oranıyla birinci sırada, "ekonomik kriz sorunu" yüzde 31 oranıyla ikinci sırada, "işsizlik sorunu" ise yüzde 15 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. "Hayat pahalılığı sorununun" da yüzde 6 oranıyla 6. sırada yer almasıyla birlikte ekonomik sorunların oluşturduğu oranın yüzde 52'ye çıkarak, Koronavirüs salgınını bile geride bırakmış oldu.

YÜZDE 90 İZOLASYONA UYUYOR

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 76, bazen dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı 19, her zaman dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu. Zorunlu olarak dışarı çıkıldığında insanlarla arasına mesafe koyduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 78, bu kurala bazen uyduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Buna göre sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyanların oranı yüzde 90 seviyesini aştı.

HİJYEN ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Yurttaşların yüzde 67'si salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını ifade ederken, yüzde 31'i fazladan gıda ürünleri, yüzde 48'i ise her zamankinden fazla temizlik ürünü aldığını bildirdi.

Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor

Haberin Videosu:

Türkiye'de vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün köylere yayılması engellenemiyor! 5 yerleşim yeri daha karantinada Haberler
Koronavirüsün köylere yayılması engellenemiyor! 5 yerleşim yeri daha karantinada
Aşk, para, sağlık! Bu hafta size neler getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bu hafta size neler getirecek?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım Haberler
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
70 bin insan öldüren Kovid-19, hayvanlar alemine sıçradı! Kaplanın test sonuçları pozitif çıktı Haberler
70 bin insan öldüren Kovid-19, hayvanlar alemine sıçradı! Kaplanın test sonuçları pozitif çıktı
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti Haberler
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim Haberler
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Engin Altay Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Caner Erkin Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Falcao Neymar Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 08:46:42. #1.14#
title