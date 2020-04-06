Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan saha araştırmasında vatandaşlara koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmemesi soruldu. Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağının getirilmesini destekliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenli olarak sunumu yapılan "Gündemetre Türkiye'nin Gündemi Araştırması" başlıklı sunumun Mart ayı sonuçlarına göre Yurttaşların yüzde 54'ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 81 ilde 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada, tüm yaş ve eğitim grupları orantılı bir şekilde yer aldı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göreSalgın tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, özetle şu veriler yer aldı:

TOPLAMDA YÜZDE 84 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİYOR

Çalışmada katılımcılara sokağa çıkma yasağı getirilmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu. Buna göre yurttaşların yüzde 54'ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EN ACİL SORUNU NEDİR?"

"Türkiye'nin çözülmesi gereken acil sorunları nelerdir" sorusuna verilen yanıtlarda "Koronavirüs salgını" yüzde 46 oranıyla birinci sırada, "ekonomik kriz sorunu" yüzde 31 oranıyla ikinci sırada, "işsizlik sorunu" ise yüzde 15 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. "Hayat pahalılığı sorununun" da yüzde 6 oranıyla 6. sırada yer almasıyla birlikte ekonomik sorunların oluşturduğu oranın yüzde 52'ye çıkarak, Koronavirüs salgınını bile geride bırakmış oldu.

YÜZDE 90 İZOLASYONA UYUYOR

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 76, bazen dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı 19, her zaman dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu. Zorunlu olarak dışarı çıkıldığında insanlarla arasına mesafe koyduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 78, bu kurala bazen uyduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Buna göre sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyanların oranı yüzde 90 seviyesini aştı.

HİJYEN ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Yurttaşların yüzde 67'si salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını ifade ederken, yüzde 31'i fazladan gıda ürünleri, yüzde 48'i ise her zamankinden fazla temizlik ürünü aldığını bildirdi.