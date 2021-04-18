Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
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Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahallelerde ziyarette bulunarak, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyip maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahallelerde ziyarette bulunarak, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyip maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan ayrıca mahalle halkına maske, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Başkan Özdoğan'ın ziyaretine Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cemile Taş eşlik etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti.

Yukarı Mahalle, Beğendik ve Yediağaç Mahalleleri'nde ikamet eden vatandaşlarla tek tek konuşan Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"Güneşli bir Hacılar gününde vatandaşlarımızın taleplerini isteklerini ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Uzun zamandır istediğimiz ve özlediğimiz bir ortamdı. Gerek Yukarı Mahalle gerekse Beğendik ve Yediağaç Bölgemizdeki ailelerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Halkımızın Ramazan'ını tebrik ederken onların sorun ve taleplerini de yerinde inceleme fırsatı bulduk. Gördüğümüz üzere Hacılar halkı pandemi kurallarına uyuyor, bu da bizleri çok sevindiriyor. Bizler bugüne kadar ilçe halkımızla hep iç içe olduk. Onların hep yanında olduk olmaya da devam edeceğiz."

Ziyaretlerde Başkan Özdoğan vatandaşlara maske dağıtırken çocuklara oyuncak, gençlere ise kitap hediye etti. - KAYSERİ

Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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