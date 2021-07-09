VATANDAŞLARIMIZIN ETAP DIŞI HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI
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VATANDAŞLARIMIZIN ETAP DIŞI HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI

VATANDAŞLARIMIZIN ETAP DIŞI HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında vatandaşlarımızın etap dışı hak sahipliği sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında vatandaşlarımızın etap dışı hak sahipliği sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, birim müdürleri ve kurumun ilgili personeli katıldı.

Vali Pehlivan başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Müdür Şahin sunum gerçekleştirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ Başkanlığı koordinasyonunda Şırnak genelinde inşa edilen konut, dükkan, okul, cami ve taziye evleriyle ilgili yürütülen ve tamamlanan çalışmalar ile etap dışı hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Pehlivan, vatandaşlarımızın etap dışı hak sahipliği işlemlerinde son aşamaya gelindiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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VATANDAŞLARIMIZIN ETAP DIŞI HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI - Haberler
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