Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla kent merkezinde 23 Nisan şarkısı çaldı Araç konvoyların drone ile çekimi Türk bayraklarıyla süslenen araç konvoyları İstiklal Marşının okunması Hakkari'de vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı seslendirdi, birbirlerini alkışladı.

Araç konvoyların drone ile çekimi

Türk bayraklarıyla süslenen araç konvoyları

İstiklal Marşının okunması

Hakkari'de vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı seslendirdi, birbirlerini alkışladı.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği kentte, polis ekipleri ekip araçlarından çaldıkları sirenler, vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu atarak etkinliğe destek verdi.

Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli, Eğitim Müdürü Cihat İnan ile vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek hep birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Bazı vatandaşlar da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla kent merkezi ve mahalleleri gezerek 23 Nisan şarkısı çaldı.

Kaynak: AA