Vatandaşlar Menekşe sahilinde denize girdi
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Vatandaşlar Menekşe sahilinde denize girdi

Vatandaşlar Menekşe sahilinde denize girdi Kısıtlamaların olmadığı ilk haftada vatandaşlar soluğu Florya Menekşe plajında aldı.

06.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:20

Vatandaşlar Menekşe sahilinde denize girdi

İSTANBUL - Kısıtlamaların olmadığı ilk haftada vatandaşlar soluğu Florya Menekşe plajında aldı. Serinlemek isteyenler denize girerken bazı vatandaşlar da güneşin tadını çıkardı.

Korana virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez bu haftasonu kaldırıldı. Fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar güneşli havada Menekşe koştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşlar da ağaç gölgesinde güneşin tadını çıkarırken kimileri de yemeğini getirip denizin tadını çıkardı.

"Çok mutluyuz"

Sahilde soluğu alan Tahsin Yücel çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandan sonra pandemi sürecinden dolayı bunaldık sahil havası alıp, kahvaltı yapıp denize girmek için geldik. Arkadaşlarım girdi ben şu an buradayım ilerleyen zamanlarda denize girmeyi düşünüyorum" dedi.

"Koronadan korkmuyoruz"

Cumhurbaşkanına teşekkür eden Günay Mert Akpınar "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun yasağı kaldırdı. 2 aydır evdeydik dışarı çıkamıyorduk çok mutsuzuz sonunda denize geldik korkmuyoruz" diye konuştu.

"Yasağın kalkması iyi oldu"

Yasin Çalkaya ise "Uzun zamandır denize gelemiyorduk karantinadan dolayı geçen sene bu zamanlarda çok defa gelmiştik deniz baya dolu yasakların kalkması iyi oldu. Keyifler iyi oldu şu an 18 yaş yasağı var inşallah o da kalkar onlar da gelirler" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Menekşe sahilinde denize girdi

Kaynak: İHA

Manşet

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