Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - Haberler | Yerel

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular Çorum'un Osmancık ilçesinde, yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile kapatarak önlem aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yağan doluya karşı bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçede faaliyet gösteren bir fabrikayı da su bastı. Dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular
İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Amelia Hamlin Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy Özge Özpirinçci
Spor Diego Okan Buruk Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Meral Akşener Münir Karaloğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 09:49:10. #1.11#