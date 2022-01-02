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Vatandaşlar 6. Katta mahsur kalan kediyi kurtardı

Vatandaşlar 6. Katta mahsur kalan kediyi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaat halindeki bir apartmanın 6. Katında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaat halindeki bir apartmanın 6. Katında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesindeki bir apartman inşaatının 6. katında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kendi yöntemleriyle kurtardı.

Vatandaşlar mahsur kalan kedinin korkup düşmemesi için Kuşçu filesine tavuk eti attı. Kedi filenin içine düşürülerek kurtarıldı. - GAZİANTEP

Vatandaşlar 6. Katta mahsur kalan kediyi kurtardı

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