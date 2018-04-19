Vatandaş Şehitlerini Unutmadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar tarafından şehitler anısına yapılan 3 çeşmenin açılışı yapılarak mevlit okutuldu.

Cebeli Mahallesi Kuzuluk mevkisinde Necati Diken ve Hikmet Engün'ün Afrin şehitleri anısına yaptıkları çeşme ile başlayan proje, daha sonra o bölgede bulunan sulara çeşme yapılması ile devam etti. Mahalle Muhtarı Ömer Diken ve daha önce mahallede öğretmenlik yapan emekli öğretmen Adnan Acı'nın da devreye girmesi ve projenin genişlemesi ile aynı güzergahta bulunan 3 çeşme şehitlerin adları ile taçlandırıldı. Çeşmelerden biri Afrin şehitleri, biri 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına yapılırken, bir diğeri ise Çanakkale'de 1915'te şehit olan Vezirköprülü Hamitoğlu er Mehmet adına yapıldı.

Muhtar Ömer Diken, çeşmeleri şehitlere duydukları minnet duygularından dolayı yaptıklarını belirtti. Diken, çeşmelerin olduğu bölgedeki yol ihtiyacını da dile getirerek, yetkililerden yardım istedi. Çeşmelerin açılışı protokol tarafından yapılarak dua edildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, "Asil milletimiz şehitliğin manasını bilen bir millettir. Şehitler anısına yapılan bu çeşmeler çok anlamlı. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise, çeşmelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür. Bu çeşmeler unutulmadıklarının bir kanıtıdır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diyerek açılış kurdelesini kesti.

Şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılara keşkek ve yahni ikram edildi. Çeşmelerin açılışına Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Garnizon Komutanı Selçuk Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmet Güner ve Şube Müdürü Hasan Dursun, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Kaşcı, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, imamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri ile çok sayıda Vezirköprülü katıldı. - SAMSUN