Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi
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Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi

17.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:51
Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, devriye gezen polis ile vatandaşlar kartopu oynadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, devriye gezen polis ile vatandaşlar kartopu oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Sındırgı ilçesinde devriye gezen polis ekiplerini gören vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen şakalaşmak amacıyla dışarıya çıktı. Vatandaşlar, ekip aracından inen bir polis memuruna kartopu attı. Polis de kendisi ile oyun oynamak isteyen vatandaşa kartopu atarak karşılık verdi. Ardından da ekip otosuna binerek devriye görevine devam etti.Sosyal medyada paylaşılan bu anlara ait görüntüler, takipçiler tarafından çok sayıda beğeni aldı.


Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi
Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi
Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi
Vatandaş ile polisin 'kartopu' oyununa sosyal medyada ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip KARATUNA

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