Vatan Şaşmaz, Ölmeden Önce Oğlunun Adını Koymuş

Tuğba Özay katıldığı canlı yayında, eski sevgilisi tarafından öldürülen yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı andı. Özay, "Vatan Şaşmaz oğlunun adını "Asil" koyacaktı" dedi.

CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİ, ADINI KOYDU

UçanKuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk olan Tuğba Özay önemli açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Hanımla konuştuğunu belirten Tuğba Özay, ünlü sunucunun ölmeden bir gün önce Ankara'da çocuğunun cinsiyetini öğrendiğini ve adını o anda belirlediğini açıkladı.

"ANNESİNE MESAJ ATMIŞ"

Tuğba Özay "Vatan ölmeden bir gün önce eşi Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış" şeklinde konuştu.