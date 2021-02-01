Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü, ne zaman öldü?

Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük çıkış yapan Vatan Şaşmaz, pek çok projede yer alan başarılı bir isimdi. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü, ne zaman öldü? sorularının cevapları merak ediliyor.

Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük çıkış yapan Vatan Şaşmaz, ölümü ile sevenlerini yasa boğmuştu. Peki Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz'ın eşi kim? İşte detaylar haberimizde...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatansever "Vatan" Şaşmaz 8 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi. 27 Ağustos 2017 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk oyuncu, sunucu ve yazar olan Vatan Şaşmaz, gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte ATV'de sabah programları sunmuştur.

Daha sonra yine ATV'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır.

TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.

2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

VATAN ŞAŞMAZ YAŞAMI

Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilmiştir. Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte ATV'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine ATV'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü. Vatan Şaşmaz öldürüldüğünde eşi Yasemin Adalı hamileydi. 6 ay sonra doğum yapan Yasemin Adalı, oğluna Asil Vatan Şaşmaz ismini verdi.

VATAN ŞAŞMAZ DİZİLERİ

Zordur Almak Bizden

Kandıramazsın Beni

Yalancı Romantik

Dudaktan Kalbe

Aynı Çatı Altında

Belalı Baldız

Çılgın Yuva

Çocuklar Duymasın

Avrupa Yakası