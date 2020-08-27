Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz'ın eşi kimdir? Vatan Şaşmaz nereli? Vatan Şaşmaz nasıl öldü? Vatan Şaşmaz hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu, sunucu ve yazar Vatan Şaşmaz, ani ölümü ile sevenleri yasa boğmuştu. Vatan Şaşmaz kaç yaşında? Vatan Şaşmaz nereli? Vatan Şaşmaz eşi hakkında merak edilenler haberimizde

8 Ocak 1975 doğumlu oyuncu, İstanbul doğumludur. AslenÇanakkale Bigalı'dır. Peki, Vatan Şaşmaz'ın eşi kimdir? Vatan Şaşmaz nerelidir? Vatan Şaşmaz hangi dizilerde rol aldı? VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR? Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır. VATAN ŞAŞMAZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI? Zordur Almak Bizden Kandıramazsın Beni Yalancı Romantik Dudaktan Kalbe Aynı Çatı Altında Belalı Baldız Çılgın Yuva Çocuklar Duymasın Avrupa Yakası VATAN ŞAŞMAZ ÖLÜMÜ Cianayete kurban giden Şaşamz, ailesin ve sevenlerini yasa boğdu.