Vatan Şaşmaz'a Büyük Saygısızlık! Reklamlarını Yayınlamaya Devam Ettiler

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.

AİLENİN YASAL İŞLEM BAŞLATIP BAŞLATMAYACAĞI MERAK EDİLDİ

Reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edilirken, olaya sosyal medyadan tepki geldi. Ailenin konuyla ilgili yasal işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

(Kaynak: Akşam)