Vatan Operasyonu'nda rekor tutuklama

Vatan Operasyonu'nda rekor tutuklama -Vatan Operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen 'Vatan Operasyonu'nunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.

Vatan Operasyonu'nda rekor tutuklama

-Vatan Operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen 'Vatan Operasyonu'nunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve 2 bin 124 polisin katıldığı Vatan Operasyonunda gözaltına alının 277 şüpheliden 253'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 311 şüpheli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul