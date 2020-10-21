Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
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Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu

21.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:28
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden mezun olan ve Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan cephesine katılan Murat Mamedov şehit düşerken, Eskişehir'de okuduğu üniversitedeki kaydını dondurarak Azerbaycan ordusuna katılan Emin Şahbazlı ise ağır yaralanarak gazi oldu.

Dağlık Karabağ savaşındaki çatışmalar yirmi beşinci gününe girdi. Azerbaycan kendi topraklarını geri almak için bu yana kadar onlarca şehit verirken, bir o kadar da gazi oldu. Şehit ve gaziler listesinde Türkiye'den mezun olan ve hala eğitimini Türkiye'de devam eden öğrenciler de yerini aldı.

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

Savaşta, vatan için gönüllü olarak Azerbaycan ordusunun cephesine katılan ve 2017 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan Murat Mamedov geçtiğimiz hafta Hadrut kasabasını düşman işgalinden kurtarırken şehit düştü. Mezuniyetten sonra Bakü'de yaşayan ve bekar olan şehit Mamedov'un şehit düşmesi hem Türkiye hem de Azerbaycan halkının gurur kaynağı oldu.

KAYDINI DONDURUP GİTTİ

Diğer yandan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yüksek lisans yapan Emin Şahbazlı, üniversite kaydını dondurarak vatan görevini yerine getirmek için Ağdere cephesinde katıldığı savaşta kol, bacak, köprücük kemiği ve dudağından şarapnel yarası alarak gazi oldu. Halen vücudunda çıkarılamayan şarapnel parçaları olduğundan hareket etmekte zorluk çeken gazi Şahbazlı, hastanede tedavi görüyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK SAVAŞIYORLAR

Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü mezunu Toğrul Hasanzade ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Murad Zakirli'nin de gönüllü olarak cephede savaşmakta olduklarını öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
SUAT TRABZON: Azebaycan vatandaşılar. . Gidip kendi ülkelerini savunmuşlar.
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VATANDAŞ: Allah cc rahmet eylesin. Müslüman azerbeycan ordusuna yardım eylesin. Yalnız Karadağ değil Karabağ olacak
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