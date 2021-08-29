VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI
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VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VATAN Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı.

VATAN Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı.

Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova dolayısıyla cadde trafiğe kapatıldı. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri geçiş yaptı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları ekibi de prova yaptı. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI
VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI
VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI
VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
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