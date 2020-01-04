Vaşaklar dört mevsim fotokapanla görüntülendi
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Vaşaklar dört mevsim fotokapanla görüntülendi

Burdur'da ormanlık bölgelerde yaşayan vaşaklar fotokapanla görüntülendi.

04.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:22

'da ormanlık bölgelerde yaşayan vaşaklar fotokapanla görüntülendi.

6. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada yaban hayvan türlerinden vaşakların doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Son dört yıl içinde bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana vaşakların dört mevsimdeki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vaşaklar dört mevsim fotokapanla görüntülendi
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