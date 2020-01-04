: Vaşaklar dört mevsim fotokapanla görüntülendi

04.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:22

Burdur'da ormanlık bölgelerde yaşayan vaşaklar fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada yaban hayvan türlerinden vaşakların doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Son dört yıl içinde bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana vaşakların dört mevsimdeki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

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